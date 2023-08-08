Somon Air возобновит полеты из Таджикистана в аэропорт Жуковский

Национальная авиакомпания Таджикистана Somon Air с 15 августа возобновляет еженедельные полеты из Душанбе в международный аэропорт Жуковский. Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, планируется также открыть второй рейс по этому маршруту.

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"Авиакомпания Somon Air возобновляет рейсы по маршруту Душанбе - Москва (аэропорт Жуковский) - Душанбе. <…> Как ожидается, первый рейс состоится 15 августа, из Душанбе самолет будет вылетать по вторникам, а возвращаться по средам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время будет запущен и второй рейс.

Кроме того, с 17 августа количество рейсов из Худжанда (административный центр Согдийской области республики) в Домодедово и обратно будет увеличено до двух в неделю - по понедельникам и четвергам.

Somon Air увеличивает также частоту полетов из Душанбе в Джидду (Саудовская Аравия) и Алма-Ату (Казахстан). По данным пресс-службы, с 19 августа авиакомпания будет выполнять рейсы в Алма-Ату по средам и субботам, а с 3 сентября три раза в неделю будут совершаться полеты в Джидду - по вторникам, пятницам и воскресеньям. В компании отметили, что планируется открытие регулярного рейса по маршруту Душанбе - Махачкала - Душанбе и увеличение количества рейсов из Душанбе в Самару и Казань, а также из Худжанда в Сургут.