В Турции усилят контроль за сдачей туристам квартир в аренду

Власти турецкой Антальи ужесточат контроль за сдачей иностранным туристам квартир в аренду, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на губернатора провинции Эрсина Языджи. По его словам, будут проводиться точечные проверки для выявления случаев нелегальной аренды.

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Губернатор пояснил, что активность в сфере арендного жилья в провинции возросла после конфликта на Украине и «принесла определенные проблемы». Он обратился к местным жителям с просьбой сообщать властям об известных им случаях неофициальной сдачи жилья в аренду иностранцам,

Я поручил полиции и налоговой инспекции проводить такие проверки. Если поступит уведомление о случае незарегистрированной сдачи в аренду жилья, будем проверять. Мы не станем проверять каждую квартиру, но будем внимательно изучать поступающую информацию о случаях незарегистрированных сделок с недвижимостью, — сказал чиновник.