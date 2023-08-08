«А чего ей комплексовать? Ей на вас должно быть фиолетово. Вы за собой следите, а не за другими», «Дайте отдохнуть всем нормально. Себя снимайте. Как по кайфу, так пусть и ходят», «Отстаньте от девушки, она с пляжа идет», — отметили другие подписчики.