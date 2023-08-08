Стало известно, на чем экономят россияне в отпуске

Исследование, проведенное одним из порталов по поиску работы, показало, что свыше 60% россиян в этом году стремятся сократить свои расходы на отпуск.
Согласно опросу, среди главных статей экономии отпускного бюджета оказались аренда жилья – так ответили 23% респондентов. На второй строчке оказался шопинг – 21%, замкнул тройку вариант «сувениры из поездок и подарки» – 15%. Далее идут билеты к месту отдыха и обратно – 14%, развлечения – 9%, экскурсии – 5%, а также транспортные расходы – 5%, питание – 3% и мобильная связь – 2%. Примечательно, что экономят на всем во время поездки 3% путешественников.
Исследование также показало, что 20% опрошенных выделили на отпуск 30 – 50 тысяч рублей, 17% – 50 – 70 тысяч. На сумму до 30 тысяч и 90 – 110 тысяч рассчитывают по 13% участников опроса, 12% – на 70 – 90 тысяч, на 110 – 130 тысяч –11%. Бюджеты в 130 – 150 тысяч и свыше 150 тысяч рублей заложили 6% и 9% респондентов.