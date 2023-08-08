Стало известно, на чем экономят россияне в отпуске

Исследование, проведенное одним из порталов по поиску работы, показало, что свыше 60% россиян в этом году стремятся сократить свои расходы на отпуск.

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Согласно опросу, среди главных статей экономии отпускного бюджета оказались аренда жилья – так ответили 23% респондентов. На второй строчке оказался шопинг – 21%, замкнул тройку вариант «сувениры из поездок и подарки» – 15%. Далее идут билеты к месту отдыха и обратно – 14%, развлечения – 9%, экскурсии – 5%, а также транспортные расходы – 5%, питание – 3% и мобильная связь – 2%. Примечательно, что экономят на всем во время поездки 3% путешественников.