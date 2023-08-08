"Хватают за руки": побывавшую в Турции туристку поразил беспредел в отеле

Побывавшая в июле в Кемере туристка рассказала, как изменился этим летом отдых в привычной Турции, и почему почти сразу после заселения у нее появилось желание уехать из отеля.

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Блогер уточнила, что тур на семь ночей обошелся ей в 211 долларов - это порядка 30 долларов в сутки.

По словам женщины, отдых в четырехзвездочном отеле Турции в этом июле, прежде всего, удивил порядками в ресторане. Так, постояльцам нельзя самостоятельно брать еду - ее выдают. Тем, кто по привычке попытался наполнить себе тарелку едой со "шведского" стола, тут же указывали на место.

Туристка-блогер отметила, что, если раньше сервис и питание даже в трехзвездочном турецком отеле были на высоте, то сейчас все сильно изменилось. По крайней мере, в выбранной гостинице.

"Питание очень скудное. Есть макароны, немного зелени, на ужин нарезанные с обеда помидоры. Мяса почти нет. Вместо мяса - турецкие котлетки, которые повар скрупулезно выдает. Всё включено здесь очень печальное", - рассказала блогер на канале "Отдых от А до Я - Ксюша и Александр" в YouTube.

"Сами вы еду не возьмете. Одна женщина приехала сюда с дочкой. Они не знали, что в ресторане еду нельзя положить себе самостоятельно. В какой-то момент ребенок потянулся за ложкой на раздаче. В итоге повар схватил девочку за руку и что-то злобно сказал. Ребенок перепугался, у нее остался на руке след", - поделилась историей туристка, отметив, что не понимает, как "такое вообще может происходить".