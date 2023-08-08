Стало известно, на какие города РФ вырос спрос туристов в августе
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал, в каких российских городах клиенты стали чаще отдыхать в последний месяц лета. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.
Выяснилось, что туристы стали чаще интересоваться поездками в Мурманск, Архангельск и Кострому — доля отельных заказов в этих городах за год выросла в два раза. Также популярнее стал Южно-Сахалинск (его доля увеличилась на 66,7%), Зеленоградск (+58,4%), Горно-Алтайск (+56,2%) и Петрозаводск (+54,8%). Замыкают десятку Суздаль (+53,3%), Ессентуки (+52,1%) и Вологда (+51,9%).
Кроме того, в сравнении с августом 2022-го путешественники из России стали больше интересоваться отдыхом в Красноярске (доля выросла на 50,2%), Пятигорске (+41,7%), Анапе (+37,5%), Кисловодске (+35,4%), Челябинске (+34,7%), Рязани (+33,3%), Екатеринбурге (+31,3%), Сочи (+30,5%) и Пскове (+20,0%).