Стало известно, на какие города РФ вырос спрос туристов в августе

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал, в каких российских городах клиенты стали чаще отдыхать в последний месяц лета. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Выяснилось, что туристы стали чаще интересоваться поездками в Мурманск, Архангельск и Кострому — доля отельных заказов в этих городах за год выросла в два раза. Также популярнее стал Южно-Сахалинск (его доля увеличилась на 66,7%), Зеленоградск (+58,4%), Горно-Алтайск (+56,2%) и Петрозаводск (+54,8%). Замыкают десятку Суздаль (+53,3%), Ессентуки (+52,1%) и Вологда (+51,9%).