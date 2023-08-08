Пассажирка самолета сделала VIP-зону в экономе

Гражданин США Гига Вашакидзе летел из Сан-Диего в Венецию и заметил необычный трюк соседки. Пассажирка создала из своего места в эконом-классе своеобразную VIP-зону. Мужчина заснял ее на видео и опубликовал ролик в TikTok, пишет британская газета The Mirror.

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Женщина использовала легкое покрывало для ограждения от остальных пассажиров. Один из концов одеяла она прижала дверцей от отсека над сиденьями.

Видео набрало более 500 тысяч просмотров. Интернет-пользователи назвали находку пассажирки «гениальной». Другие заявили, что воспользуются таким инженерным решение в своем следующем перелете. Еще один юзер предложил авиакомпаниям сделать в самолетах опцию: «Опустить штору».

Однако некоторых такая выходка пассажирки разозлила. В комментариях отметили, что это может создать проблемы при эвакуации.