Пассажирка самолета сделала VIP-зону в экономе
Гражданин США Гига Вашакидзе летел из Сан-Диего в Венецию и заметил необычный трюк соседки. Пассажирка создала из своего места в эконом-классе своеобразную VIP-зону. Мужчина заснял ее на видео и опубликовал ролик в TikTok, пишет британская газета The Mirror.
Женщина использовала легкое покрывало для ограждения от остальных пассажиров. Один из концов одеяла она прижала дверцей от отсека над сиденьями.
Видео набрало более 500 тысяч просмотров. Интернет-пользователи назвали находку пассажирки «гениальной». Другие заявили, что воспользуются таким инженерным решение в своем следующем перелете. Еще один юзер предложил авиакомпаниям сделать в самолетах опцию: «Опустить штору».
Однако некоторых такая выходка пассажирки разозлила. В комментариях отметили, что это может создать проблемы при эвакуации.
При этом, неизвестно, попросили ли пассажирку убрать «шторку».