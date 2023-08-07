Пассажирка-аллергик скупила все упаковки арахиса в самолете, чтобы их никто не открыл

Пассажирка авиарейса Дюссельдорф — Хитроу скупила все упаковки арахиса, чтобы никто не мог их открыть. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает Insider.

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Уточняется, что 27-летняя девушка страдает от тяжелой аллергии на арахис. Ранее в тот же день она вылетела из Лондона в Дюссельдорф. Бортпроводники того рейса пошли ей на встречу, узнав про аллергию, и не продавали во время полета арахис.

Однако бортпроводники на обратном рейсе не оказались столь же отзывчивыми. Тогда девушка решила просто скупить все 48 пачек арахиса.

— Я сказала: «Я куплю их все, чтобы вы не могли их подавать. Мне все равно, сколько это будет стоить. Если вы не хотите мне помочь, это единственное, что я могу сделать», — поделилась девушка.

Всего пассажирке пришлось потратить на такую закупку орехами 185 долларов. Купленный арахис бортпроводники сложили в большой пластиковый пакет, который оставили в передней части самолета. После полета девушка написала жалобу авиакомпании и попросила возместить ей стоимость орехов, передает издание.