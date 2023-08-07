Туроператоры Азербайджана посетят Дагестан для разработки совместных проектов

В августе Дагестан посетит делегация, в состав которой войдут представители семи туроператоров Азербайджана, сообщает Интерфакс. Они посетят наиболее популярные локации, ознакомятся с гостиничной инфраструктурой.

Ранее в Азербайджане открыл летний сезон горнолыжный курорт «Шахдаг». С начала года курорт посетили более 80 тысяч туристов. Как правило, зимой едут сюда из России и стран Содружества, летом – из стран Южной Азии.