Храп-туры в ОАЭ начнут продавать туристам в марте 2024 года

Такое спецпредложение подготовило бельгийское турагенство для пар, в которых один из партнеров храпит, сообщает Ассоциации туроператоров России.

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Представитель турагентства рассказал, что, как правило, партнеры в таких парах предпочитают раздельный отдых, либо дополнительно оплачивают еще одну комнату, что сильно увеличивает расходы на отпуск.