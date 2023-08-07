$94.81+1.03103.84+1.31

Храп-туры в ОАЭ начнут продавать туристам в марте 2024 года

Такое спецпредложение подготовило бельгийское турагенство для пар, в которых один из партнеров храпит, сообщает Ассоциации туроператоров России.

Храп-туры в ОАЭ начнут продавать туристам в марте 2024 года
© Runews24

Представитель турагентства рассказал, что, как правило, партнеры в таких парах предпочитают раздельный отдых, либо дополнительно оплачивают еще одну комнату, что сильно увеличивает расходы на отпуск.

Теперь в этом не будет необходимости. Турагенство обещает размещение в пятизвездочных отелях в смежных номерах, которые разделены звуконепроницаемой дверью. Доплатить за такую услугу, конечно, придется. Храп-тур обойдется на €300 дороже, чем обычное предложение.