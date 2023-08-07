Отдых в ОАЭ или Египте сегодня дешевле, чем в Турции

«Сейчас очень много выгодных предложений по Кубе и Таиланду. Если смотреть на динамику спроса в Таиланд, только за первое полугодие там отдохнули уже 800 тысяч россиян, это больше чем до пандемии. Мы ожидаем, что по мере роста конкуренции в случае стабилизации курсов валют и по окончании высокого летнего туристического сезона цены в Турции будут снижаться. Этому помогает и больший объём авиаперевозок. Если в прошлом году в неделю выполнялось 750 рейсов из 22 российских городов в пять городов Турецкой республики, то в этом году максимальная квота - 1200 рейсов в неделю», - подытожили в Российском союзе туриндустрии.