Российский союз туриндустрии: отдых в ОАЭ или Египте сегодня дешевле, чем в Турции
О причинах подорожания турецкого отдыха и, будет ли найдена новая альтернатива для российских любителей заграничных курортов, в беседе с ИА RuNews24.ru рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
«Несмотря на повышение цен, Турция всё равно остаётся направлением №1 в этом сезоне у россиян. В этом году за первые два квартала её уже посетили 2,6 млн человек. Мы ожидаем, что по итогам года Турция займёт первую позицию - не менее 5 млн человек посетят эту страну. Турция - это не только традиционный отдых на курортах Анталии, Бодрума, Даламана, Измира, Антальи. Это в том числе и посещение Стамбула, экскурсионных программ и транзитные перевозки — Стамбул стал крупнейшим пересадочным пунктом для путешествий российских туристов в Европу», - отметил Горин.
По словам представителя Российского союза туриндустрии, повышение цен по всем международным направлениям связано прежде всего с существенным ослаблением курса рубля. Екатерина подчеркнула, что за последний год по сравнению с прошлым годом рубль ослаб на 70%, соответственно, в пересчёте в рубли туры дорожают пропорционально изменению курсов валют.
«Второй фактор конкретно по Турции - это повышение цен. В среднем цены выросли уже в валюте в Турции на 20-30%, это связано с инфляционными процессами. В прошлом году инфляция в Турции составляла более 80%. В Турции дорожают энергоносители, продукты питания, фонд заработной платы. Это тоже сказывается на конечной стоимости путешествия. В этой ситуации Турция действительно вошла в топ-5 по среднему чеку и теперь сравнима по цене с другими странами», - добавил эксперт.
Специалист также сообщил, что сейчас в сфере туриндустрии сложилась уникальная ситуация, когда отдых в ОАЭ или Египте получается дешевле, чем в Турции.
«Сейчас очень много выгодных предложений по Кубе и Таиланду. Если смотреть на динамику спроса в Таиланд, только за первое полугодие там отдохнули уже 800 тысяч россиян, это больше чем до пандемии. Мы ожидаем, что по мере роста конкуренции в случае стабилизации курсов валют и по окончании высокого летнего туристического сезона цены в Турции будут снижаться. Этому помогает и больший объём авиаперевозок. Если в прошлом году в неделю выполнялось 750 рейсов из 22 российских городов в пять городов Турецкой республики, то в этом году максимальная квота - 1200 рейсов в неделю», - подытожили в Российском союзе туриндустрии.