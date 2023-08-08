Туристам пришлось подбирать новый маршрут в Шарм-эль-Шейх

Отмена вылета Red Sea Airlines во вторник из Москвы в Шарм-эль-Шейх стала неожиданностью для туристов, купивших тур в Египет. О проблеме в редакцию TourDom.ru сообщили пассажиры рейса 4s 3112: «Мы должны были отправиться сегодня в 09:20 из Шереметьево. Сначала узнали о переносе на 15:15, а потом и вовсе об отмене. Сидели с дочерью в аэропорту. Долгое время не было никакой конкретики. Говорят: "Ждите, информация скоро появится"».

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Ожидание было вызвано поиском правильного решения в сложившейся ситуации. Быстро починить самолет не удалось. Вариант с заменой воздушного судна также пришлось отмести из-за ограниченности флота египетского перевозчика: «Перебросить один из бортов на московский маршрут в короткие сроки было невозможно. Поэтому был выбран вариант перелета другой авиакомпанией с технической посадкой в Каире. Точно так же отправят туристов из Египта в Москву», – объяснили журналисту TourDom.ru в «Интуристе».

Вылет из столицы пришлось перенести в Домодедово. Отсюда туристы в 02:55 рейсом EgyptAir направятся в Каир. Там после четырехчасовой пересадки их ждет рейс UJ3923 в конечный пункт назначения. После этого в Москву будут отправлены отдыхающие из Египта.