Купаться разрешается! Репортаж из зоны отдыха «Тропарево»

Предыдущие летние месяцы радовали москвичей комфортными температурами. Однако август решил задать жару: в столице на несколько дней установился настоящий зной. Горожане стали искать спасения у воды.

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Жители Юго-Западного округа с удовольствием проводят время в зоне отдыха «Тропарево». Сюда же отправился и наш корреспондент.

Качество воды - гарантировано

Сегодня понедельник, но народу очень много. Сюда приходят целыми семьями: взрослые предпочитают спокойный отдых у воды, принимают солнечные ванны, а дети с большим удовольствием плещутся в воде с разноцветными надувными кругами и нарукавниками, строят песчаные замки, а особые затейники решили и сами закопаться в песок.

Детскую забаву решили вспомнить Лиза и Алина.

«Очень приятно проводить время у воды. Наслаждаешься летом, не вспоминаешь об учебе», - отмечают девушки.

Волноваться за безопасность не стоит: качество воды и песка регулярно проверяют специалисты Роспотребнадзора. Результаты публикуют оперативно на сайте ведомства. К примеру, 4 августа, от них поступила новость, что в зоне отдыха «Тропарево» купаться разрешается. И соблюдать рекомендации специалистов очень важно: плавать в воде неподходящего качества опасно для здоровья.

Место для спорта

Но даже в такую жару кто-то находит в себе силы для занятий спортом. Здесь как раз есть поле для игры в волейбол.

«Отличная площадка, чистый песок – все самое то для отличной игры!» - отмечает профессиональным взглядом Мария, тренер по волейболу.

Зона отдыха «Тропарево» оснащена всеми удобствами: раздевалки, душевые, туалеты. Оборудована детская игровая площадка, зона с различными аттракционами. Работает лодочная станция: там можно взять на прокат лодку или катамаран.

«Можно и поплавать, и на сапах покататься! Вода просто прелесть», - говорит Карина, покоряя воду на доске для сап серфига (это разновидность серфинга, в котором спортсмен, стоя на доске, гребет веслом – прим. ред.).

Отдых для всей семьи

На территории дежурят медики. А за безопасностью в воде зорко следят спасатели.

Супруги Юлия и Иван приехали в «Тропарево» отдохнуть с сынишкой Богданом. Мальчик здесь впервые – он неимоверно рад! Богдан похвалился своим песочным замком, окруженным «рвом из крокодилов».

«Ребенок доволен: счастливый, купается. Пляж очень приятный, чистый. Радует, что есть спасатели», - говорит мама Юлия.

«Здорово, что мы доехали сюда за 15 минут. До воды дошли за минуту – красота», - отмечает глава семьи Иван.

Марина из Теплого Стана отдыхает здесь с сынишкой Денисом. Малыш лучисто улыбается, и каждый всплеск воды приводит его в восторг

«На детских площадках сейчас очень жарко, гулять невозможно. А тут красота: песочек чистый, вода комфортной температуры», - отмечает заботливая мама.

А Марго из Коммунарки решила приехать сюда в компании с домашним любимцем – Джек Расселом по кличке Рокки.

«Вода потрясающая: нет ила, водорослей - купаться одно удовольствие! Можно позагорать на солнышке или понежится в тени деревьев», - отмечает Марго.

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