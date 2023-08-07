Купаться разрешается! Репортаж из зоны отдыха «Тропарево»
Предыдущие летние месяцы радовали москвичей комфортными температурами. Однако август решил задать жару: в столице на несколько дней установился настоящий зной. Горожане стали искать спасения у воды.
Жители Юго-Западного округа с удовольствием проводят время в зоне отдыха «Тропарево». Сюда же отправился и наш корреспондент.
Качество воды - гарантировано
Сегодня понедельник, но народу очень много. Сюда приходят целыми семьями: взрослые предпочитают спокойный отдых у воды, принимают солнечные ванны, а дети с большим удовольствием плещутся в воде с разноцветными надувными кругами и нарукавниками, строят песчаные замки, а особые затейники решили и сами закопаться в песок.
Детскую забаву решили вспомнить Лиза и Алина.
«Очень приятно проводить время у воды. Наслаждаешься летом, не вспоминаешь об учебе», - отмечают девушки.
Волноваться за безопасность не стоит: качество воды и песка регулярно проверяют специалисты Роспотребнадзора. Результаты публикуют оперативно на сайте ведомства. К примеру, 4 августа, от них поступила новость, что в зоне отдыха «Тропарево» купаться разрешается. И соблюдать рекомендации специалистов очень важно: плавать в воде неподходящего качества опасно для здоровья.
Место для спорта
Но даже в такую жару кто-то находит в себе силы для занятий спортом. Здесь как раз есть поле для игры в волейбол.
«Отличная площадка, чистый песок – все самое то для отличной игры!» - отмечает профессиональным взглядом Мария, тренер по волейболу.
Зона отдыха «Тропарево» оснащена всеми удобствами: раздевалки, душевые, туалеты. Оборудована детская игровая площадка, зона с различными аттракционами. Работает лодочная станция: там можно взять на прокат лодку или катамаран.
«Можно и поплавать, и на сапах покататься! Вода просто прелесть», - говорит Карина, покоряя воду на доске для сап серфига (это разновидность серфинга, в котором спортсмен, стоя на доске, гребет веслом – прим. ред.).
Отдых для всей семьи
На территории дежурят медики. А за безопасностью в воде зорко следят спасатели.
Супруги Юлия и Иван приехали в «Тропарево» отдохнуть с сынишкой Богданом. Мальчик здесь впервые – он неимоверно рад! Богдан похвалился своим песочным замком, окруженным «рвом из крокодилов».
«Ребенок доволен: счастливый, купается. Пляж очень приятный, чистый. Радует, что есть спасатели», - говорит мама Юлия.
«Здорово, что мы доехали сюда за 15 минут. До воды дошли за минуту – красота», - отмечает глава семьи Иван.
Марина из Теплого Стана отдыхает здесь с сынишкой Денисом. Малыш лучисто улыбается, и каждый всплеск воды приводит его в восторг
«На детских площадках сейчас очень жарко, гулять невозможно. А тут красота: песочек чистый, вода комфортной температуры», - отмечает заботливая мама.
А Марго из Коммунарки решила приехать сюда в компании с домашним любимцем – Джек Расселом по кличке Рокки.
«Вода потрясающая: нет ила, водорослей - купаться одно удовольствие! Можно позагорать на солнышке или понежится в тени деревьев», - отмечает Марго.
Правила поведения
Самое главное, чего нельзя делать на пляже – это распивать алкогольные напитки и оставлять в песке какую-либо стеклянную тару и прочий мусор. Особенно опасно стекло – никому не захочется найти в песке подобный «сюрприз».