Самолет совершил аварийную посадку из-за семейной ссоры

Самолет совершил аварийную посадку из-за драки двух родственников
Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair совершил авариную посадку. Причиной этому послужила драка двух человек, сообщает The Sun.
Воздушное судно внепланово приземлилось в лиссабонском аэропорту Фару, хотя должно было следовать до конечного пункта назначения – Канарских островов. Все произошло из-за разногласия двух мужчин, причина которого не известна.
Спорт начался с словесной перепалки, а закончился дракой. По прибытии в аэропорт нарушителей порядка ожидали правоохранители.
"Мы приносим искренние извинения пассажирам за неудобства, вызванные неподобающим поведением этих пассажиров", – извинились представители перевозчика перед остальными путешественниками.
Отмечается, что мужчины приходятся друг другу родственниками.
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