Самолет совершил аварийную посадку из-за семейной ссоры

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair совершил авариную посадку. Причиной этому послужила драка двух человек, сообщает The Sun.

Воздушное судно внепланово приземлилось в лиссабонском аэропорту Фару, хотя должно было следовать до конечного пункта назначения – Канарских островов. Все произошло из-за разногласия двух мужчин, причина которого не известна.