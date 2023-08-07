Пассажир пристыдил стюардессу за плохое обращение с его ребенком

Пассажир бизнес-класса авиакомпании United Airlines пристыдил стюардессу за плохое, по его мнению, обращение с его ребенком с особенностями. Подробности истории рассказало издание Insider.

По данным источника, инцидент произошел на 16-часовом рейсе из индийского Нью-Дели в американский Ньюарк. Пассажир Уттия Басу (Uttiya Basu) сообщил, что бортпроводница подошла к нему и его жене после того, как их ребенок с особыми потребностями «издал негромкий визг и засмеялся» во время просмотра шоу, представленного в бортовой развлекательной системе самолета.

Как отметил Басу, стюардесса грубо сказала его жене:

«Мэм, ваш ребенок не может шуметь просто так. Сейчас время отдыха, и все спят. Вы ничего не делаете, чтобы успокоить его».

Пассажир утверждает, что бортпроводница отказалась слушать в ответ какие-либо объяснения.

Басу позднее связался с главой службы поддержки клиентов United Airlines и министерством транспорта США, но был разочарован, когда получил в ответ лишь краткие извинения и туристический ваучер на 100 долларов (около 9 тысяч рублей).

После этого расстроенный пассажир опубликовал в соцсети еще одно сообщение:

«Я просил отчет о принятых мерах и извинения перед моей женой за грубое и снисходительное поведение этой стюардессы. Я не просил ваучер». Он добавил, что хочет вернуть документ, поскольку посчитал его «оскорблением, усугубляющим травму».