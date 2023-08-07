Штрафы за задержки рейсов выросли в 4 раза: что изменится для пассажиров

Владимир Путин подписал поправки в Воздушный кодекс РФ, которые увеличивают в 4 раза штрафы для авиакомпаний за задержку рейсов. Если раньше их размер составлял 25 руб. за час простоя в расчете на одного пассажира, то теперь 100 руб. При этом сумма компенсации не должна превышать половины стоимости поездки.

© TourDom

«Пассажир вправе потребовать от перевозчика возмещения ему убытков, причиненных в связи с просрочкой его доставки или багажа в пункт назначения, в полном объеме сверх предусмотренного настоящей статьей штрафа. Причиненные убытки возмещаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (т. е. в 30-дневный срок. – Ред.)», – говорится в тексте документа.

Видео дня

Закон, принятый Госдумой в конце июля, вступит в силу 1 апреля 2024 года.

Подписчики нашего телеграм-канала «Крыша ТурДома» уже обращали внимание, что, несмотря на четырехкратное увеличение размера штрафа, на выходе сумма компенсации получается незначительной. Да и получить ее быстро не всегда получится. «Нам Nordwind насчитал 356 руб. Уже год не могут отправить», – поделился один из читателей.

Поправки, увеличивающие штрафы, были внесены в Госдуму еще в 2018 году, и тогда предлагалось наказывать перевозчика на 3% от суммы перелета. Это более интересный вариант для пассажиров. Например, за пятичасовую задержку рейса Москва – Стамбул при стоимости билета в 15 тыс. руб. в один конец турист смог бы получить 2250 руб. (а не 500, как это предусмотрено новым законом). Однако решили остановиться на 100 руб.

«Ключевое: не насколько подняли штраф, а сможет ли эта компенсация быть выше цены билета, – полагает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. – К сожалению, верхний порог, не превышающий 50% от цены билета, остался прежним. По факту при длительных задержках ничего не изменилось, а за короткими возмещениями (100–200 руб.) пассажиры обращаться вряд ли будут». Кроме того, важным, по мнению Зотова, является и механизм выплат – если он будет автоматическим (например, на банковскую карту или в кассе), тогда большее количество граждан получит компенсацию. «Сейчас же далеко не каждый согласен писать претензию в адрес компании, ждать 30 дней и потом надеяться, что авиакомпания деньги вернет. Есть множество факторов, когда это может не случиться», – отметил эксперт.