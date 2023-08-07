Utair начнет выполнять прямые рейсы из Сургута в Дубай

В 2023 году компания Utair открыла 17 новых направлений из аэропортов Югры. В скором времени перевозчик начнет летать из Сургута в ОАЭ.

«Осенью планируем начать полеты из Сургута в Дубай и увеличить частоту полетов по востребованным у жителей направлениям», – говорится в сообщении авиакомпании.

Точная дата начала полетов не сообщается, неизвестно также с какой периодичностью будут выполняться рейсы по указанному маршруту. В текущем году компания Utair начала выполнять полеты по 17 новым направлениям из аэропортов Югры, среди них – три маршрута внутри региона. Перевозчик запустил рейсы из Нягани в Березово, Ханты-Мансийск и Нижневартовск.