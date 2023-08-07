Лиса съела суши туристов в Шерегеше
В Шерегеше к туристам пришла лиса. Хищница съела суши.
В Шерегеше на горе Курган у Поклонного Креста туристы увидели лису. Дикий зверь вышел к людям, чтобы полакомиться суши, которые путешественники принесли с собой на гору.
– Рыжая съела суши, на которые не скидывалась, – с юмором рассказали о произошедшем в Сети участники инцидента.
Лиса сначала ела прямо на полянке, которую оборудовали для обеда туристы. Немного подкрепившись, она взяла в пасть несколько роллов и убежала.