Опасные медузы и ядовитые рыбы атаковали Черное море
Отдыхающие заметили нашествие медуз. «ФедералПресс» узнал, что думают туристы об этом.
«Медузы не помешают наслаждаться отдыхом. Медузы – это естественное явление и ничего страшного в их присутствии нет», – говорит Галина Деревьева.
С ней не согласились туристы с Урала, которые боятся заходить теперь в воду, сообщает neprosto.fun.
В Черном море живут медузы-корнероты, ученые не рекомендуют трогать их специально, можно получить ожог. Более восприимчивы дети. Для взрослых людей он нестрашен, но может быть неприятен. Сильнее всего встреча с медузой опасна аллергикам.
СМИ сообщают, что 6 августа в Анапе рыбаки выловили одну из самых опасных для человека рыб – скорпену. Ее яд может вызвать сильную боль, а в редких случаях и смерть. Не рекомендуется наступать на рыбу и искать с ней контакта. Пока никто из людей не пострадал, снимки довольных туристов с мертвой рыбой публикуют в соцсетях.