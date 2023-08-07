Опасные медузы и ядовитые рыбы атаковали Черное море

Отдыхающие заметили нашествие медуз. «ФедералПресс» узнал, что думают туристы об этом.

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«Медузы не помешают наслаждаться отдыхом. Медузы – это естественное явление и ничего страшного в их присутствии нет», – говорит Галина Деревьева.

С ней не согласились туристы с Урала, которые боятся заходить теперь в воду, сообщает neprosto.fun.

В Черном море живут медузы-корнероты, ученые не рекомендуют трогать их специально, можно получить ожог. Более восприимчивы дети. Для взрослых людей он нестрашен, но может быть неприятен. Сильнее всего встреча с медузой опасна аллергикам.