На курортах Хургады туристам не хватает пресной воды

В отелях Хургады постоянно не хватает пресной воды для обслуживания туристов. Поэтому отельеры обратились к властям Египта с просьбой ускорить процесс выдачи разрешений на установку в гостиничных комплексах опреснительных установок. По их оценкам, только так возможно решить проблему дефицита, сообщает египетское издание Al-Masry аl-Youm.

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В настоящее время в Хургаде кризисная ситуация с водой. Последние несколько недель потребители – отели и жилые кварталы – получают ее по сокращенному графику – через 2–3 дня. Причина – неисправности на объектах водоснабжения. Хаос усиливает сложившаяся в городе организация доставки: многие здания не подключены к централизованной системе и воду привозят в автоцистернах.

Во многих отелях докупают недостающие объемы на черном рынке. Там ее стоимость доходит до 400 фунтов (1,2 тыс. руб.) за 1 куб. м, что в десятки раз больше обычной цены. Большие комплексы уже имеют собственное опреснение морской воды.

Издание приводит комментарий Эззата Салема, руководителя одного из отелей. По его словам, вместо плановой закачки воды 3 раза в неделю сейчас происходит только одна. При этом водоснабжающая компания поставляет 50 куб. м, что составляет четверть от реальных потребностей.

Подача воды в Хургаде резко сокращена из-за остановки части оборудования на городском опреснительном заводе «Аль-Юср». В результате неисправностей производительность упала с 80 тыс. до 35 тыс. куб. м в сутки. Одновременно произошла авария на магистральном водопроводе «Каримат», по которому в город ежедневно приходит до 50 тыс. куб. м нильской воды.