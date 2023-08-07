В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

В трех московских аэропортах в понедельник, 7 августа, произошла массовая отмена и задержка рейсов. По данным сервиса «Яндекс.Расписания», 18 воздушных судов не вылетели по плану.

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Во Внуково отменился один рейс, в Домодедово — десять рейсов задержано и два отменено. В Шереметьево тем временем перенесли четыре авиарейса и еще один отменили.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.