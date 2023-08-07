Число российских туристов в Узбекистане выросло почти в два раза

Количество российских туристов в Узбекистан за шесть месяцев 2023 года выросло в 1,9 раза по сравнению с тем де периодом годом ранее и составило 345 тысяч человек, говорится в сообщении на сайте статистического агентства республики.

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Согласно информации ведомства, в январе-июне число иностранных туристов, посетивших Узбекистан, увеличилось в 1,7 раза – до 3,1 миллиона человек. Из России приехали 345 тысяч человек – в минувшем году было 185,6 тысячи путешественников. В результате темп роста въезда туристов из РФ в республику составил 1,9 раза.