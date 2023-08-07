Число российских туристов в Узбекистане выросло почти в два раза

Число российских туристов в Узбекистане за полгода выросло почти в два раза
Количество российских туристов в Узбекистан за шесть месяцев 2023 года выросло в 1,9 раза по сравнению с тем де периодом годом ранее и составило 345 тысяч человек, говорится в сообщении на сайте статистического агентства республики.
Согласно информации ведомства, в январе-июне число иностранных туристов, посетивших Узбекистан, увеличилось в 1,7 раза – до 3,1 миллиона человек. Из России приехали 345 тысяч человек – в минувшем году было 185,6 тысячи путешественников. В результате темп роста въезда туристов из РФ в республику составил 1,9 раза.
Положительная динамика притока наблюдается с весны 2022-го. Число туристов из России в Узбекистан по итогам минувшего года увеличилось в три раза по сравнению с 2021-м, до 567,7 тысячи человек. Это даже больше, чем в «допандемийный» 2019 год – 450 тысяч россиян. Вместе с тем российские туристы занимают четвертое место по посещениям республики – первые три строки занимают Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан.