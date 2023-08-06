Эксперты назвали причины значительного роста цен на отдых в России. Об этом пишет Infox.ru. Средний чек на туры внутри страны за год вырос на 29 – 33%, а заграничный отдых подорожал на 17%. По мнению экспертов, это связано с расширением полетной программы на зарубежные курорты и наращиванием числа рейсов, что позволяет снизить цены. Поскольку стоимость авиаперелетов в России остается неизменно высокой, цена туров растет быстрее.

© Нижегородская правда

Самыми популярными направлениями для отдыха внутри страны оказались Краснодарский край и Абхазия. Средняя стоимость отдыха там составляет 98 – 114 тысяч рублей. В топе остаются и черноморские курорты.