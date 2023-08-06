Эксперт рассказал, где выгоднее провести отпуск в августе

По данным Ассоциации туроператоров (АТОР), в Турции в августе средний чек на турпакет составил 183 340 рублей. А в России провести отпуск можно в среднем за 79,8 тысяч рублей. Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин рассказал «Парламентской газете» о самых выгодных вариантах путешествий по родной стране.

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Туры по России с вылетом в августе запрашивали только 9,9 процентов пользователей сервиса Слетать.ру. А вот реальных покупателей в два раза больше — 21,3 процента.

Самые недорогие туры — экскурсионные. «А самое дешевое направление — Золотое кольцо. Среднее время маршрутов — 3,5 дней, а средняя цена — 18-23 тысячи на человека, включая питание, проживание в трехзвездочном отеле, экскурсионную программу и услуги гида», — сказал Сергей Ромашкин.

Традиционно в Золотое кольцо России включают Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль, Владимир и Углич. Отель во Владимире на порталах Островок.ру или Твил.ру можно забронировать за 2-3 тысячи в сутки на двоих, если он расположен не в туристическом центре города. Там цены в августе повыше, от 5-6 тысяч рублей.