Россиянин в Узбекистане и рассказал о шикарном обеде

Российский путешественник побывал в Узбекистане и рассказал, как ему удалось съесть на обед «шикарный плов за копейки». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

По словам россиянина, лучшие места для еды в Узбекистане по соотношению цены и качества — местные столовые. Там можно заказать горячую самсу, шашлык или кебаб прямо с мангала и настоящий узбекский плов, который всегда подают свежим.

«За свой плов я заплатил чуть меньше 100 рублей — это если сразу переводить на наши деньги. Кроме него мне подали еще и лепешку, а также горячий чай — здесь это уже бесплатно», — порадовался блогер.