Россиянам объяснили, как правильно вести себя на отдыхе в Турции

Россиянам назвали главные правила, которые важно соблюдать на отдыхе в Турции.

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Первое правило – оставлять чаевые обслуживающему персоналу. Носильщикам в отеле обычно оставляют 1–2 доллара, горничным – 2–5 долларов, а в кафе или ресторане размер чаевых составляет 10–15 % от суммы заказа.

Вторым правилом является правильный выбор одежды. На отдыхе можно позволить себе ходить в плавках и купальниках к бассейну или на пляж, но в кафе и рестораны рекомендуется накинуть нормальную одежду.

В большинстве отелей не предусмотрена качественная звукоизоляция, а потому в период с 10 часов вечера до 8 часов утра лучше не шуметь.