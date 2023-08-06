Россиянам объяснили, как правильно вести себя на отдыхе в Турции
Россиянам назвали главные правила, которые важно соблюдать на отдыхе в Турции.
Первое правило – оставлять чаевые обслуживающему персоналу. Носильщикам в отеле обычно оставляют 1–2 доллара, горничным – 2–5 долларов, а в кафе или ресторане размер чаевых составляет 10–15 % от суммы заказа.
Вторым правилом является правильный выбор одежды. На отдыхе можно позволить себе ходить в плавках и купальниках к бассейну или на пляж, но в кафе и рестораны рекомендуется накинуть нормальную одежду.
В большинстве отелей не предусмотрена качественная звукоизоляция, а потому в период с 10 часов вечера до 8 часов утра лучше не шуметь.
Граждане Турции любят детей, а потому взять ребенка на руки или угостить его сладким для них обычное дело. Поэтому, если вам такое отношение к ребенку не нравится, важно не грубить, а мягко отклонить эти порывы и увести ребенка, сообщает дзен-канал «Тонкости туризма».