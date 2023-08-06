Вместо «Аэрофлота» из Сочи в Турцию полетит «Россия»

Авиакомпания «Россия» объявила о запуске с 14 августа международных рейсов из аэропорта Сочи. Суперджеты будут летать в несколько турецких городов: Стамбул (дважды в день), Анталью (два рейса по четным и один по нечетным числам) и Даламан (по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям). Также открываются маршруты в Ереван (утренний и вечерний ежедневно) и Дубай (по средам и воскресеньям). «Полеты из Сочи удобны для жителей южных регионов, а также транзитных пассажиров. Разветвленная маршрутная сеть позволит путешественникам из разных субъектов РФ выбрать интересное направление со стыковкой в Сочи», – говорится в сообщении перевозчика.

С этим не поспоришь, однако билеты, которые предлагает авиакомпания, дороже, чем существующие тарифы на рейсах «Аэрофлота». Так, самый дешевый вариант «России» из Сочи до Стамбула обойдется в 13 763 руб., до Антальи – 13 048 руб. В то же время нацпер, который осуществляет перелеты в Турцию на A320 до 14 августа, предлагает более интересные цены: 8112 руб. и 8103 руб. соответственно (во всех случаях – без багажа). О причинах смены перевозчика и подорожания тарифов не сообщается, хотя можно предположить, что себестоимость перелета на SSJ 100 обходится дороже, чем на Airbus.