Россиянин рассказал про отдых в Азербайджане
Российский турист поделился впечатлениями от поездки в столицу Азербайджана Баку и рассказал, что его насторожило.
«Никакой нетерпимости не встретил, честно говоря», – рассказал наш соотечественник.
Он отметил, что на улице чисто, в городе тихо и безопасно. Люди приветливы и готовы помочь, многие из местных говорят на русском, что очень удобно.
При этом его удивили цены на жизнь в Баку: они оказались высокими, а сервис остался на уровне СССР.
«Кажется, будто ты старый знакомый в заведении и не всегда твоему приходу рады», – отметил блогер.
Также его удивил хаос, который творится на дорогах. Многие водители не соблюдают правила безопасности, пишет «Глас».