Россиянин рассказал про отдых в Азербайджане

Российский турист поделился впечатлениями от поездки в столицу Азербайджана Баку и рассказал, что его насторожило.

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«Никакой нетерпимости не встретил, честно говоря», – рассказал наш соотечественник.

Он отметил, что на улице чисто, в городе тихо и безопасно. Люди приветливы и готовы помочь, многие из местных говорят на русском, что очень удобно.

При этом его удивили цены на жизнь в Баку: они оказались высокими, а сервис остался на уровне СССР.

«Кажется, будто ты старый знакомый в заведении и не всегда твоему приходу рады», – отметил блогер.