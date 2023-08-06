Сход оползня в Грузии: неизвестна судьба 19 туристов

Среди пропавших без вести во время схода оползня на курорте Шови в Грузии семь или восемь детей, заявили в Минздраве страны. До сих пор неизвестна судьба 19 человек, которые перестали выходить на связь после трагедии, передает «МИР 24».

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В настоящее время известно о 17 телах, найденных на территории коттеджного комплекса. Уже удалось установить личности семерых погибших, двое из которых гражданки России и Украины. Чтобы опознать остальных, потребуется генетическая экспертиза. Спасательные работы идут и днем, и ночью.

«Мобилизованы все государственные структуры. Работает координационный штаб. Много желающих оказать помощь. Это и волонтеры, и простые граждане. На данном этапе спасатели и военные полностью справляются с поставленными задачами», – сказал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.