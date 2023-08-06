Сход оползня в Грузии: неизвестна судьба 19 туристов
Среди пропавших без вести во время схода оползня на курорте Шови в Грузии семь или восемь детей, заявили в Минздраве страны. До сих пор неизвестна судьба 19 человек, которые перестали выходить на связь после трагедии, передает «МИР 24».
В настоящее время известно о 17 телах, найденных на территории коттеджного комплекса. Уже удалось установить личности семерых погибших, двое из которых гражданки России и Украины. Чтобы опознать остальных, потребуется генетическая экспертиза. Спасательные работы идут и днем, и ночью.
«Мобилизованы все государственные структуры. Работает координационный штаб. Много желающих оказать помощь. Это и волонтеры, и простые граждане. На данном этапе спасатели и военные полностью справляются с поставленными задачами», – сказал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Сейчас работа идет в самом эпицентре схода оползня. Туда подведены временный мост и четыре дороги, удалось завести на место и экскаваторы. Масса земли, превратившаяся в ил и болото, покрывает 50 гектаров. Ее высота составляет до шести метров, что не позволяет быстро найти тела. В операции участвуют 600 человек: это спасатели и военные. В связи с трагедией на курорте Шови 7 августа объявлено в Грузии днем траура.