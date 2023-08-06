Ливень заблокировал туристов на пляже острова Корфу

Затянувшаяся жара в Греции сменилась непогодой. На Корфу ливень заблокировал на пляже туристов, на Кефалонии из-за дождей произошли оползни, дожди идут в Западной Македонии, пишет РИА «Новости».

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На Ионическое море пришла волна плохой погоды «Петар». Ливни длились не долго, но они были настолько мощные, что на Корфу 10 туристов не смогли уйти с пляжа Порто Тимони. Им на помощь выехали сотрудники пожарной службы, катер администрации порта и частная лодка. Купальщиков доставили на пляж Агиос Георгиос, никто не пострадал. На северо-востоке острова в районе Кассиопи град стал причиной отключения электричества.

На севере Кефалонии из-за сильных дождей образовались потоки грязи, произошли камнепады. Сотрудники гражданской защиты спасли несколько людей в машинах, которые оказались заблокированы в районе Кариа. В Западной Македонии тоже бушует непогода: идут дожди в Кастории, Гревене, в провинции Козани.