Москвичи назвали страны, в которых мечтают отдохнуть

Некоторые жители Москвы (24 процента) мечтают побывать в другом регионе страны. Об этом они рассказали в ходе совместного опроса аналитического центра ювелирного бренда SOKOLOV и маркетплейса авторских туров YouTravel.Me.

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В ходе исследования удалось выяснить, что 18 процентов москвичей желают отдохнуть в Южной Америке, 14 процентов — в Юго-Восточной Азии, например, во Вьетнаме, Индонезии, Мьянме, Сингапуре, Малайзии, Таиланде или Камбодже.

11 процентов жителей столицы хотят полететь в ОАЭ, 9 процентов опрошенных желают посетить Азербайджан, Армению и Грузию, 8 процентов — страны Средней Азии — Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизию и Узбекистан. Еще 16 процентов опрошенных выбрали другие варианты ответов.