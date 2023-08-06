Москвичи назвали страны, в которых мечтают отдохнуть
Некоторые жители Москвы (24 процента) мечтают побывать в другом регионе страны. Об этом они рассказали в ходе совместного опроса аналитического центра ювелирного бренда SOKOLOV и маркетплейса авторских туров YouTravel.Me.
В ходе исследования удалось выяснить, что 18 процентов москвичей желают отдохнуть в Южной Америке, 14 процентов — в Юго-Восточной Азии, например, во Вьетнаме, Индонезии, Мьянме, Сингапуре, Малайзии, Таиланде или Камбодже.
11 процентов жителей столицы хотят полететь в ОАЭ, 9 процентов опрошенных желают посетить Азербайджан, Армению и Грузию, 8 процентов — страны Средней Азии — Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизию и Узбекистан. Еще 16 процентов опрошенных выбрали другие варианты ответов.
По данным маркетплейса YouTravel.Me, чаще всего люди приобретают туры по России, Грузии, Турции, Абхазии, Киргизии и Армении. В пределах России в 2023-м самыми популярными регионами для отдыха стали Алтай, Дагестан, Северный Кавказ, Камчатка и Кабардино-Балкария, сообщает «Мослента».