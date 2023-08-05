Mash: люди объединились против сотрудника «Уральских авиалиний», снимающего их с рейсов

Пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» объединились против сотрудника компании, который два года снимает людей с рейсов в аэропорту Домодедово (Москва) за плохое поведение. Об этом сообщили в соцсетях.

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«В Домодедово сотрудник „Уральских авиалиний“ уже два года кошмарит людей. Он снимает их с рейсов за плохое, по его мнению, поведение, а также штрафует людей от балды», — пишет telegram-канал Mash. По данным канала, недовольные пассажиры написали жалобы в Генпрокуратуру России.

Сотрудник, по словам пассажиров, один раз снял человека с новогоднего рейса, билет на который стоил 48 тысяч рублей, из-за плохого тона. Также он оштрафовал на 3,5 тысячи рублей за ручную кладь, которая лежала несвободно в рамке. «Еще он не впустил на борт человека из-за бутылки воды, крышка которой торчала из сумки и превышала допустимую высоту клади на пару сантиметров», — добавили в telegram-канале.

Журналист URA.RU отправил запросы в пресс-службу аэропорта Домодедово и авиакомпании «Уральские авиалинии». Ответы на момент публикации новости не поступили.

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