На Алтае хотят защитить туристов от гидов-нелегалов

Министр туризма Республики Алтай Эрчим Сарбашев в своем телеграм-канале призвал туристов не пользоваться услугами нелегальных гидов. По его словам, их «деятельность» наносит угрозу безопасности туристов. Чаще всего, они не имеют опыта, лицензий и даже элементарных знаний об истории Горного Алтая, а просто сочиняют всевозможные «сказки на ходу».