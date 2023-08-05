На Алтае хотят защитить туристов от гидов-нелегалов
Министр туризма Республики Алтай Эрчим Сарбашев в своем телеграм-канале призвал туристов не пользоваться услугами нелегальных гидов. По его словам, их «деятельность» наносит угрозу безопасности туристов. Чаще всего, они не имеют опыта, лицензий и даже элементарных знаний об истории Горного Алтая, а просто сочиняют всевозможные «сказки на ходу».
После того как закон о туристической деятельности вступил в силу, комиссия Минтуризма аттестовала 60 экскурсоводов и гидов из более 100 претендентов. Выяснилось, что многие просто не знают регион, не имеют представления об опасных зонах.
Аттестации гидов в регионе продолжатся. Следующая состоится уже осенью.