Туроператор назвал новое доступное направление для зимнего отдыха

Доступных направлений для отдыха зимой становится больше. Теперь в их числе — карибский остров Куба. Об этом сообщил туроператор Anex Tour на своем официальном сайте.

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В Anex Tour отмечают, что в осенне-зимнем сезоне 2023 и 2024 года отдыхающим предстоит сделать "нелегкий выбор". Путешественникам уже было доступно бронирование путевок в Таиланд, Египет, Шри-Ланку и на Мальдивы. Теперь к числу жарких стран добавился курорт Варадеро, расположенный на Кубе.

Начиная с ноября, туристы смогут отправиться на Кубу из Москвы на рейсах авиакомпании Nordwind. Самолеты будут отправляться из аэропорта Шереметьево четыре раза в неделю. Полет продлится около 15 часов. Для пассажиров будут доступны багаж и ручная кладь весом 10 килограммов. Полетная программа продлится вплоть до марта 2024 года.

"Бронируя туры заранее можно не только получить более выгодные предложения, но и гарантированно занять места в популярных отелях", — отметили в пресс-службе Anex Tour.