Российская туристка сравнила Анапу с Мальдивами
Россиянка отправилась на отдых в Анапу и написала отзыв, в котором сравнила Бугазскую косу с зарубежным курортом. Больше всего женщину поразили природа, волны и количество медуз.
«Бугазская коса а-ля Анапские Мальдивы», – назвала свой пост на irecommend туристка.
Она отметила, что на берегу размещены сразу несколько баз отдыха. Особенно женщине понравился пляж. По ее словам, хоть развлечений было немного, но и это уже не плохо. Однако были и неприятные моменты. Туристка пожаловалась на мусор на диком пляже. Также на берегу можно встретить много медуз.
Россиянка подчеркнула красоту и силу волн в этом месте. По ее словам, Бугазская коса – идеальное место для любителей серфинга.
«Да, очень красиво, но до Мальдив далеко», – подытожила россиянка в комментариях.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что российский турист захотел сбежать из Индии. Блогер пожаловался на мусор и большое число бездомных.