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Российская туристка сравнила Анапу с Мальдивами

Россиянка отправилась на отдых в Анапу и написала отзыв, в котором сравнила Бугазскую косу с зарубежным курортом. Больше всего женщину поразили природа, волны и количество медуз.

Российская туристка сравнила Анапу с Мальдивами
© РИА "ФедералПресс"

«Бугазская коса а-ля Анапские Мальдивы», – назвала свой пост на irecommend туристка.

Она отметила, что на берегу размещены сразу несколько баз отдыха. Особенно женщине понравился пляж. По ее словам, хоть развлечений было немного, но и это уже не плохо. Однако были и неприятные моменты. Туристка пожаловалась на мусор на диком пляже. Также на берегу можно встретить много медуз.

Россиянка подчеркнула красоту и силу волн в этом месте. По ее словам, Бугазская коса – идеальное место для любителей серфинга.

«Да, очень красиво, но до Мальдив далеко», – подытожила россиянка в комментариях.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что российский турист захотел сбежать из Индии. Блогер пожаловался на мусор и большое число бездомных.