Российская туристка сравнила Анапу с Мальдивами

Россиянка отправилась на отдых в Анапу и написала отзыв, в котором сравнила Бугазскую косу с зарубежным курортом. Больше всего женщину поразили природа, волны и количество медуз.

Она отметила, что на берегу размещены сразу несколько баз отдыха. Особенно женщине понравился пляж. По ее словам, хоть развлечений было немного, но и это уже не плохо. Однако были и неприятные моменты. Туристка пожаловалась на мусор на диком пляже. Также на берегу можно встретить много медуз.