«Наши дети никому не нужны»: на ресепшн турецкого отеля остается 21 ребенок

Редакция TourDom.ru продолжает следить за судьбой юных туристов из проблемного лагеря «Колибри», организаторы которого не оплатили размещение в Турции. Сегодня детям пришлось освободить номера в отеле Latte Beach 4*, так как оплаченный срок проживания истёк.

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Подписчица нашего телеграм-канала «Крыша ТурДома» Юлия поделилась с редакцией видео, которое записала её дочь Василиса с ресепшн Latte Beach. «Нас выселили уже из второго отеля из-за неоплаты со стороны “Колибри”. Я не знаю, что нам делать. Видимо, сегодня мы спим на полу, на грязном асфальте», – говорит Василиса. По её словам, по плану возвращение в Россию должно состояться только через две недели, но сейчас Василисе уже не хочется оставаться в Турции. «Я хочу домой, заберите меня». Как утверждает юная туристка, обратные билеты в Россию, вопреки обещаниям организаторов поездки, не оплачены. У вожатых тоже нет никакой информации. На представленных кадрах видно, что среди оставшихся на ресепшн есть дети младшего школьного возраста, в том числе мальчик, которому, по словам Василисы, всего 8 лет. Дети отмечают, что их выселяют уже второй раз, так как в ночь с 1 на 2 августа им уже указали на дверь в другой гостинице – также из-за отсутствия оплаты.

Видео дня

Мать Василисы сообщила TourDom.ru, что на ресепшн Latte Beach по состоянию на 14:20 остается 21 ребенок. Родители координируют действия через чат и по мере возможности покупают им обратные билеты в Россию, но не со всеми удалось установить связь. По состоянию на 14:30 было известно, что с мамами и папами пятерых детей нет контакта.

По информации из родительского чата, с детьми кроме вожатых от «Колибри» находится сотрудница другого лагеря на территории Турции от компании «Ост-Вест», которая по доброй воле приехала в отель проконтролировать ситуацию. «Я буду находиться здесь до тех пор, пока детям не предоставят трансфер или отель», – написала она в чате. По ее словам, детей с утра покормили, вода у них есть, вопрос с обедом не решен.

Ранее мы сообщали, что родители семерых детей, не дождавшись информации от организаторов «Колибри», самостоятельно купили обратные билеты и организовали трансфер в аэропорт Антальи. Мама 16-летнего туриста Людмила из Брянска рассказала, TourDom.ru, что около 14:00 ее сын благополучно прошел паспортный контроль. Однако она волнуется, сможет ли парень сориентироваться в аэропорту Казани, сесть на рейс в Москву, добраться дальше до Брянска.

В туроператорской компании «Ост-Вест» редакции TourDom.ru рассказали, что некоторые родители договорились о переселении детей в их лагерь. Там сегодня ждут около 10 туристов «Колибри».