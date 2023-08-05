Известное по речным круизам и рыбалке Поволжье считается прекрасной альтернативой привычным летним курортам. Такое мнение высказали специалисты одного из туристических сервисов.

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Специалисты назвали летние поездки в Поволжье альтернативой туризму в Сочи Фото: Анастасия Кожина

Специалисты считают, что в традиционный период отпусков россияне вместо Краснодарского края могут поехать в другие локации, пишет RT.

Альтернативой может быть Поволжье, знаменитое круизами и рыбалкой, Алтай, где есть возможность исследовать горы или отправиться в сплав по Катуни, или Байкал с местными этнодеревнями.

Если же туристы хотят совместить море и культурные программы, то подойдут Санкт-Петербург и Калининград. Это города с богатой историей, достопримечательностями и морем.

"В Ленинградской области много пляжей с белоснежным песком, где можно искупаться в жаркую погоду. Калининград окружают курортные города с европейской архитектурой и чистыми пляжами. А чтобы путешествие запомнилось надолго, отправляйтесь на Куршскую косу", — советуют эксперты.