Внутренний туризм для россиян подорожал сильнее зарубежного

Средний чек при бронировании туров на внутренних курортах вырос сильнее, чем на зарубежных. На это повлияло снижение стоимости зарубежной перевозки. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

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Согласно данным Travelata.ru, в августе цены на популярные внутренние туры подорожали на 15-33% год к году. Наиболее выраженная динамика — на Черноморском побережье. В Абхазии средний чек за год вырос на 33,3% до 114,5 тыс. рублей, а на российских курортах — на 29,6%, до 98,3 тыс. рублей. При этом в Турцию и Египет цены подорожали не так значительно — примерно на 17%.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что средний чек на зарубежных направлениях вырос на 20-40%. Это случилось несмотря на ослабление рубля на 60-70%. По словам Горина, туристы могли выбирать не такие продолжительные туры, менять отели или места отдыха. Кроме того, за счет роста предложения снизилась стоимость перевозки за рубеж.

"Год назад при курсе около 60 руб. за доллар средний чек при покупке билетов в Турцию был 50–60 тыс. руб., теперь при курсе около 100 руб. — 30 тыс. руб.", — подчеркнул Дмитрий Горин.