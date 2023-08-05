«Тебя используют, как дойную корову»: россиянка – о Грузии

Батуми – один из самых популярных курортов в Грузии. Однако россиянка съездила туда и рассказала о минусах, которые могут испортить отдых. Своим впечатлением от города она поделилась в личном блоге Travelblog на портале «Дзен».

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Первое, что отметила девушка, – постоянная стройка. С одной стороны, это хорошо, так как будет больше гостиниц и мест для проживания, с другой стороны, из-за этого в некоторые дома не попадает свет.

В Батуми много парков и интересных мест, где можно погулять. Однако рядом с красивыми видами расположены «унылые халупы», передает «Глас.ру». Более того, россиянка отметила крайне высокие цены на курорте и потребительское отношение к туристам, которого она не встречала в других местах.

«Цены выше на все – это я еще могу понять, но дело даже не в этом, а именно в отношении. Тебя используют, как дойную корову», – отметила путешественница.