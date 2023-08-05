«Тебя используют, как дойную корову»: россиянка – о Грузии

«Тебя используют, как дойную корову»: россиянка рассказала об отдыхе в Грузии
Батуми – один из самых популярных курортов в Грузии. Однако россиянка съездила туда и рассказала о минусах, которые могут испортить отдых. Своим впечатлением от города она поделилась в личном блоге Travelblog на портале «Дзен».
Первое, что отметила девушка, – постоянная стройка. С одной стороны, это хорошо, так как будет больше гостиниц и мест для проживания, с другой стороны, из-за этого в некоторые дома не попадает свет.
В Батуми много парков и интересных мест, где можно погулять. Однако рядом с красивыми видами расположены «унылые халупы», передает «Глас.ру». Более того, россиянка отметила крайне высокие цены на курорте и потребительское отношение к туристам, которого она не встречала в других местах.
«Цены выше на все – это я еще могу понять, но дело даже не в этом, а именно в отношении. Тебя используют, как дойную корову», – отметила путешественница.
Девушка также была не в восторге от поведения местных мужчин, которые пытались познакомиться с ней и были назойливы. Однажды за день к ней подошли пять мужчин. «ФедералПресс» рекомендует прочитать о том, куда россияне любят ездить на отдых больше всего.