Российский турист рассказал, почему захотел сбежать из Индии

Российский блогер рассказал, что больше не мог оставаться в Индии, которую он считает своей любимой страной.

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В своем посте он пожаловался на грязь и бездомных. По его словам, в некоторых городах туристу будет тяжело находиться.

«Индия – моя любимая страна, но находиться тут я больше не могу. Я буквально ждал этого момента, когда не буду видеть этот уличный хаос, бездомных, мусор и грязь», – рассказал мужчина в своем блоге «Макс Путешествует».

Мужчина пробыл в Индии две недели, но за это время успел посетить индийские мегаполисы и Гоа. По словам блогера, туристу будет тяжело отдохнуть в городах из-за жары, резкого запаха специй, грязи и бездомных на улицах.

Однако он считает, что отдохнуть в Индии все-таки можно. Блогер похвалил местные отели за внешний вид и отсутствие проблем с горячей водой. Также мужчина запомнил местных жителей как добрых и отзывчивых людей.

«Мне кажется, на всю эту грязь, вонь можно закрыть глаза, поскольку люди дают понять, что вы находитесь в хорошей стране, даже несмотря на весь треш», – отметил мужчина.