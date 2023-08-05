Туристический безвиз с Китаем пока не работает

Да, правительства России и Китая уже подписали соответствующие соглашения, и членам российской туристической группы, действительно, не нужно будет оформлять визу. Но между подписанием согласительных документов и фактической реализацией безвизовых поездок должно пройти определенное время.

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Сначала необходимо решить ряд организационных и процедурных вопросов, потом опробовать процедуру в тестовом режиме и только после этого пустить в дело. Знающие люди говорят, что, в лучшем случае, процедура туристического безвиза с Китаем заработает 01 сентября 2023 года.

Пока действует старая процедура получения разрешения на въезд в Китай. Получают его в консульстве, но очередь может подойти не раньше, чем через месяц (а то и два). Впрочем, оформить визу можно по прибытию, но только в аэропортах Пекина, Шанхая и Гуанчжоу (в других местах таких виз не оформляют), да и стоить она будет намного дороже, чем в консульстве.