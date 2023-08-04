Россия заняла пятое место по турпотоку в Таиланд

Российские туристы заняли пятое место по турпотоку в Таиланд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Bangkok Post, которое приводит слова пресс-секретаря правительства Трайсури Тайсаранакул.

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По данным чиновника, число россиян, посетивших страну, составило 850 тысяч с начала года.

Общий туристический поток в страну в 2023 году составил более 15,3 миллиона человек. Это почти на 400 процентов больше чем в прошлом году за тот же период времени. До конца года Таиланд готовится принять не менее 10 миллионов туристов из разных стран.

Больше всего туристов в Таиланд приехало из Малайзии - 2,4 миллиона путешественников, на втором месте - Китай с 1,8 миллиона туристов, третье место заняла Южная Корея, откуда прибыли 907 тысяч человек, за ней следует Индия с 886 тысячами и Россия с 950 тысячами.