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Еще одна страна отменила все въездные ограничения для россиян

Еще одна страна, Боливия, отменила все въездные ограничения из-за коронавируса для туристов, в том числе россиян. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения страны.

Еще одна страна отменила все въездные ограничения
© Lenta.ru

Уточняется, что с 31 июля ограничения при въезде в государство перестают действовать. Соответствующая информация уже появилась на интерактивной карте Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Ранее ограничения из-за коронавируса отменили Иран и Филиппины. Согласно новым правилам, путешественники могут попасть в две указанные страны без справок о прививках и отсутствии коронавируса.