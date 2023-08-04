Еще одна страна отменила все въездные ограничения

Еще одна страна, Боливия, отменила все въездные ограничения из-за коронавируса для туристов, в том числе россиян. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения страны.

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Уточняется, что с 31 июля ограничения при въезде в государство перестают действовать. Соответствующая информация уже появилась на интерактивной карте Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).