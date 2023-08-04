"Аэрофлот" увеличит частоту полетов в Мале

"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов из Москвы на Мале в предстоящем осенне-зимнем сезоне. С 1 октября увеличивается частота рейсов SU320/321 c четырех раз в неделю до семи. С 1 ноября вводятся дополнительные рейсы SU324/SU325 по средам, субботам и воскресеньям. В итоге частота полетов составит 10 рейсов в неделю. Продажа билетов на дополнительные рейсы открыта", - отмечается в сообщении.