Названы самые бюджетные курорты для отдыха до конца лета

Названы самые бюджетные направления для отдыха до конца лета
Дешевле всего до конца лета можно отдохнуть в Египте и Таиланде. Об этом говорится в результатах исследования сервиса OneTwoTrip.
«Выгоднее всего до конца сентября отправиться в Шарм-эш-Шейх: там стоимость номера в трехзвездочном отеле начинается от 1,6 тыс. рублей. Чуть дороже обойдется отдых на Пхукете – от 1,8 тыс. рублей и в Тбилиси – от 2 тыс. рублей», – отметили эксперты.
Менее чем за три тысячи в сутки можно отдохнуть в Хургаде, Санье, Анкаре и Батуми. Топ-10 бюджетных направлений замыкает Дубай, Ереван и Астана.
До конца сентября в России дешевле всего можно отдохнуть в Барнауле, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Кисловодске и Москве. Номер в трехзвездочном отеле обойдется меньше трех тысяч в сутки в Екатеринбурге, Анапе, Мурманске и Минеральных Водах, передает ТАСС.