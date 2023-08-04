Названы самые бюджетные курорты для отдыха до конца лета

Дешевле всего до конца лета можно отдохнуть в Египте и Таиланде. Об этом говорится в результатах исследования сервиса OneTwoTrip.

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«Выгоднее всего до конца сентября отправиться в Шарм-эш-Шейх: там стоимость номера в трехзвездочном отеле начинается от 1,6 тыс. рублей. Чуть дороже обойдется отдых на Пхукете – от 1,8 тыс. рублей и в Тбилиси – от 2 тыс. рублей», – отметили эксперты.

Менее чем за три тысячи в сутки можно отдохнуть в Хургаде, Санье, Анкаре и Батуми. Топ-10 бюджетных направлений замыкает Дубай, Ереван и Астана.