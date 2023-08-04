"Аэрофлот" запустит больше рейсов на Шри-Ланку

С 9 сентября авиакомпания "Аэрофлот" увеличитколичество рейсов на Шри-Ланку до трех в неделю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авиаперевозчика.

Еще один рейс "Аэрофлот" планирует поставить на субботу и воскресенье. Сначала он будет вылетать из Москвы, а на следующий — вернется из Коломбо.

Рейсы из Москвы будут вылетать по четвергам, субботам и воскресеньям, а из Коломбо — по по пятницам, воскресеньям и понедельникам.