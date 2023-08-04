5 полезных книг для путешествий

В них вы найдёте интересные маршруты для активного и расслабленного отдыха.

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Летом самое время задуматься об отпуске и путешествиях. Тяготы выбора, планирование и составление маршрутов для туризма облегчают путеводители от опытных путешественников. Поэтому для экономии времени и сил можно обратиться к тематическим книгам. Авторы бестселлеров в разделе путешествий уже составили подборки полноценных маршрутов для активного, а порой и вполне расслабленного отдыха.

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«Подмосковье. Маршруты для путешествий»

Монастыри, усадьбы, музеи-заповедники Подмосковья – о них можно больше узнать из гида «Подмосковье. Маршруты для путешествий». Путеводитель покажет популярные и малоизвестные маршруты «подстоличных» округов и расскажет в интересных подробностях об исторических и культурных достопримечательностях.

Из-за чего Москву называли третьим Римом? Как Версаль оказался в Подмосковье? Какое место называется «городком советских писателей»? Гид по Подмосковью поможет не только узнать или освежить в памяти ответы на подобные вопросы, но и убедиться в их исключительной правдивости.

«Золотое кольцо. Маршруты для путешествий»

В путеводителе предлагается посетить девять городов России. Каждый из них входит в один из самых популярных туристических маршрутов страны – Золотое кольцо. Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Углич, Ярославль, Кострома, Плёс, Суздаль, Владимир – древние города Северо-Восточной Руси, сыгравшие огромную роль в формировании Московского княжества, Русского царства, Российской империи и современной России.

Эта книга проведёт по кремлям, площадям, музеям и улочкам и даст необходимые советы для туризма. Раскроет секреты передвижения между городами и внутри них, укажет места для остановок, плюсы и минусы поездок в разное время года. Гид «Золотое кольцо. Маршруты для путешествий» создан для комфортного времяпрепровождения во всех городах Золотого кольца.

«Карелия. Кижи, Валаам, Соловки. Маршруты для путешествий»

Туристические прогулки по Карелии – это сочетание городских маршрутов с природными, лесными и горными тропинками. Подойдёт как любителям полюбоваться архитектурой, улицами небольших городов, так и желающим почувствовать единение с природой. Гид «Карелия. Кижи, Валаам, Соловки. Маршруты для путешествий» проведёт читателя по городам, островам, заповедникам и другим удивительным местам республики.

Акцент в книге делается на местных водоёмах, ведь Карелия – озёрный и речной край. Поэтому начать поездку советуют с Сортавалы – старинного города на берегу Ладожского озера, а закончить – на островах реки Выг, которые славятся наскальными изображениями IV-III тысячелетия до нашей эры.

«Казань. Маршруты для путешествий»

Любителям плодотворных прогулок подойдёт гид «Казань. Маршруты для путешествий». Каждая глава – детально расписанная прогулка по известным достопримечательностям города. Помимо исторических справок и подробных маршрутов, на страницах гида есть советы для туристов. Эта рубрика рассказывает о погодных особенностях, локальных правилах поведения, вариантах интересного досуга и других полезностях.

Для автотуристов есть идеи с посещением эксклюзивных мест, до которых проблематично добраться на общественном транспорте. Поэтому гид туристически универсален. Не стоит забывать и о том, что важная часть любого путешествия – это ещё и еда. Голодным с таким разнообразием татарских блюд, какое вы найдёте в ресторанах и кафе Казани, остаться сложно. В последней главе книги национальной кухне уделяется особое внимание.

«Северный Кавказ. Кавказские Минеральные Воды и окрестности. Маршруты для путешествий»

Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Железноводск – четыре города здоровья, солнца и природных красот, которые привычнее называть Кавказскими Минеральными Водами. В путеводителе по Северному Кавказу есть разные маршруты: как туристические, так и малоизвестные, как лёгкие, так и повышенной сложности для людей в хорошей физической форме. Они построены так, чтобы совмещать городской туризм с экологическим.