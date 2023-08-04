11 российских пляжей признали непригодными для купания

11 пляжей признали непригодными для купания в Нижнем Новгороде и Семенове, сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

© РИА Новости

На 3 августа специалисты исследовали более 1,2 тысячи проб воды на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические и паразитологические показатели.

В Нижнем Новгороде обнаружили 10 опасных для купания пляжей в трех районах. В Канавинском районе не рекомендую заходить в воду на обоих пляжах озера Сортировочное, у больницы №39 озера Больничное и Мещерского озера.

В Сормовском районе не стоит купаться в озерах Пестичное и Лунское, а также в зоне отдыха озера Светлоярское на улице Мокроусова.

В Автозаводском районе непригодными признали пляжи озера ПКиО на улице Смирнова и на проспекте Молодежный, а также озера в парке им. 777-летия Нижнего Новгорода.