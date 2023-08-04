Российская туристка побывала в Сочи и восхитилась местным жильем. Своими впечатлениями она поделилась на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен» .

«Честно признаюсь, такое жилье сняли впервые. Прекрасно в нем было все: от двора до вида. Иначе и не сказать», — такими фразами описала свою поездку читательница портала.

По словам россиянки, на территории апартаментов были платный бассейн и тренажеры, работал консьерж. Кроме того, ее порадовало, что там не было слышно никакого шума от ремонта, который, как она считает, мог проводиться в некоторых квартирах, поскольку дом был построен недавно.