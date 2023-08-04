18 августа стартуют прямые авиарейсы из Кирова в Казань
С 18 августа стартуют полеты из Кирова до Казани. В Министерстве транспорта Кировской области уточнили, что продажа билетов на новые авиарейсы уже началась.
Отмечается, что полеты будут проходить три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Пассажиров в комфортных условиях доставит до нужной локации 50-местные реактивные канадские самолеты.
Билет в одну сторону на сайте авиакомпании обойдется в 2 831 рубль. Пассажир сможет провести багаж весом до 10 килограммов и 5 килограммов в ручной клади.